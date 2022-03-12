Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев 8 12.03.2022, 17:28

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Николай Статкевич

Он уверен, что перемены в Беларуси произойдут намного быстрее.

Лидер белорусской оппозиции, политзаключенный Николай Статкевич через жену Марину Адамович извинился перед украинцами и сказал, что чувствует свою ответственность за нападение России на Украину с белорусской территории, сообщает «Радыё Свабода».

Марина Адамович получила очередное свидание с мужем на территории Гомельского СИЗО-3 в субботу 12 марта.

«Николай узнал о войне фактически в первый день, как только она началась — рассказала Марина Адамович. — И он достаточно проинформирован, несмотря на то, что из всех источников информации он имеет только радиоточку с музыкальным радио самых худших образцов. Безусловно, все его мысли только об Украине. Он очень просил передать свою поддержку мужественному украинскому народу, который сейчас борется с агрессором. Николай не сомневается ни минуты в победе украинцев».

По словам Марины Адамович, Статкевич полагает, что Украина не может не победить в этой войне. Политзаключенный также попросил передать свои извинения украинскому народу.

«За то, что война началась в том числе с нашей земли, — сказала Марина Адамович. — С нашей оккупированной на сегодняшний день земли. Николай готов признать свою долю ответственности за это. Как и каждый из нас».

Марина Адамович также рассказала, что Николай Статкевич очень интересовался ходом боевых действий, теми видами вооружений, которые западные страны поставили Украине. И каким образом обеспечивается информационная поддержка украинцев.

«Его очень интересовало то, как белорусское общество отнеслось к войне», — рассказала Марина Адамович. — Николай полагает, что благодаря Украине перемены в Беларуси могут произойти намного быстрее.

По словам жены политзаключенного, за последний месяц Николай Статкевич не получил ни одного письма и телеграммы. Иногда доходят только бандероли и почтовые переводы. Перевод дошел только один. Марина Адамович говорит, что Статкевич сильно благодарил за поддержку всех, кто, несмотря на это, продолжает ему писать. В феврале Николай Статкевич перенес в СИЗО коронавирус. От него у политзаключенного остался сильный кашель.

14 декабря 2021 года Николай Статкевич был осужден на 14 лет лишения свободы в условиях усиленного режима. За решеткой политик находится с 31 мая 2020 года.

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