«Беларусбанк» вводит ограничение на расчеты и снятие наличных с карт

«Беларусбанк» вводит ограничение на расчеты и снятие наличных с карт5
- 12.03.2022, 17:32
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Пока что только за границей.
Лимит — 400 белорусских рублей. В «Беларусбанке» отмечают, что это временная мера.
«Временно вводится ограничение на совершение безналичных расходных операций и операций снятия наличных денежных средств с использованием международных банковских платежных карточек Visa, Mastercard, Maestro за пределами Беларуси, оформленных с открытием счета только в белорусских рублях, в эквиваленте 400 белорусских рублей в течение 24 часов», — говорится в сообщении.
Ограничения начнут действовать с 00.00 13 марта.