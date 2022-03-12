«Беларусбанк» вводит ограничение на расчеты и снятие наличных с карт 5 12.03.2022, 17:32

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Пока что только за границей.

Лимит — 400 белорусских рублей. В «Беларусбанке» отмечают, что это временная мера.

«Временно вводится ограничение на совершение безналичных расходных операций и операций снятия наличных денежных средств с использованием международных банковских платежных карточек Visa, Mastercard, Maestro за пределами Беларуси, оформленных с открытием счета только в белорусских рублях, в эквиваленте 400 белорусских рублей в течение 24 часов», — говорится в сообщении.

Ограничения начнут действовать с 00.00 13 марта.

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