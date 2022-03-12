Российский военнопленный: Под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли с судна 4 12.03.2022, 18:06

11,064

СБУ опубликовала видео допроса россиянина.

Один из российских пленных, старший сапер воинской части РФ № 51−532, во время допроса СБУ рассказал, что вблизи Одессы должны были высадиться 600 морских пехотинцев, однако отказались, понимая последствия.

Соответствующее видео допроса опубликовала Служба безопасности Украины, пишет nv.ua.

Россиянин рассказал, что сначала был на учениях. Впоследствии его вместе с другими солдатами перебросили на военные действия. Шесть суток они двигались по территории Украины, пока их не остановили украинские военные под Николаевом. О том, что приходит в стране он не знал, так как у них якобы забрали мобильные телефоны.

«Когда мы ехали, уже видели, что ситуация накаляется. Что едем сюда не миротворцами, а реально воевать. Задавали вопросы командирам — какого черта мы здесь вообще делаем, нужно разворачиваться назад и уезжать. Но не доедем мы обратно. Эшелоны позади убивают дезертирующих», — отметил он.

Также добавил — сожалеет, что вместе с другими военными не взбунтовался, как морские пехотинцы вблизи Одессы.

«Под Одессой морпехи не вышли из судна, 600 человек. Они дали бунт. Поняли, что происходит. Они просто не сошли с судна», — объяснил военнопленный.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».