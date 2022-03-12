«Это нереальный квест»: Белорусы жалуются на сложности со снятием валюты в банках 10 12.03.2022, 18:10

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Белорусам предлагают охотиться за деньгами по банкоматам.

Белорусские банки рекомендуют делать заказ на доллары и евро — деньги отдадут через 5—14 рабочих дней. В некоторых банках ввели лимиты на выдачу наличной валюты, например, до $1000 в сутки или $10 тысяч в месяц. Но в целом все работает: хочешь получить деньги — сделай заказ в рамках ограничений. Читатели рассказывают «Онлайнеру» об отдельных случаях, когда свои деньги они не получили или получили с большим трудом.

«Предлагают охотиться за деньгами по банкоматам»

— В «Белгазпромбанке» с карточных валютных счетов получить валюту нельзя, — написал минчанин Тимур. — В наличии валюты нет, заказы в банке не принимают, предлагают охотиться по банкоматам, правда, признают, что валюты нет… Я пытался снять 3000 евро, стоял к работникам банка в очереди из таких же, как я, но безуспешно.

У Анастасии похожая ситуация с тем же банком, хотя часть денег со счета ей все же удалось снять.

— У меня есть валютный счет в банке и, соответственно, карта в долларах Mastercard. В течение нескольких лет я переводила на эту карту деньги и банк ими пользовался. Сейчас я столкнулась с тем, что не могу снять валюту: ее просто нет — ни в банкоматах, ни в кассе.

Это прям какой-то нереальный квест. Заказать валюту почему-то нельзя, хотя во многих банках такая операция есть.

Чтобы все-таки забрать деньги со счета, Анастасия договорилась с приятелем, который собирался сдавать валюту. Вместе они пошли в одну кассу, чтобы он доллары продал, а девушка сразу же сняла их со своей карты.

— Но не тут-то было. Когда я приложила свою карту к терминалу, отобразилось сообщение «Отклонено. Операция запрещена банком-эмитентом». Мы попробовали еще семь раз — результат тот же. Уменьшали сумму снятия, чтобы проверить разные варианты. Кассир разговаривала с программистами, но те сказали, что с картой все в порядке. В итоге мне выписали расходный ордер, и я наконец-то забрала свои деньги, которые планировала. Но мне предстоит и дальше проходить этот квест, потому что я смогла «добыть» только часть денег со своего счета. Удивлена, что в банке нельзя заказать валюту — это вообще нонсенс.

«Заказ наличных с текущего счета не предусмотрен договором»

Журналисты запросили комментарий у «Белгазпромбанка» по поводу условий снятия валюты в банке. Как оказалось, со вкладных счетов (депозитов) возможность заказа долларов и евро есть. Отдать деньги вкладчикам обещают в течение 5 банковских дней со дня получения соответствующего заявления. Текущих счетов это не касается, деньги действительно выдадут только при наличии иностранной валюты в кассах или банкоматах. Вот как это объяснили в банке:

— Думаем, что для большинства читателей не секрет, что ни один банк не хранит единомоментно все средства в виде наличных. Поэтому в случаях, когда возникает повышенный спрос на наличную валюту, банки постепенно подкрепляются наличной денежной массой для выдачи своим клиентам. Сейчас банки без проблем выдают деньги со вкладов согласно законодательству и заключенным договорам. Что касается выдачи наличной иностранной валюты с банковских счетов, каждый банк самостоятельно оценивает свои возможности и принимает соответствующие решения. В этих случаях выдача наличной иностранной валюты осуществляется при ее фактическом наличии в кассе или устройстве банка.

Обращаем внимание, что ни условиями договоров об использовании карточки, ни законодательством РБ не предусмотрено такое действие, как предварительный заказ наличных денег для выдачи владельцу банковского счета.

Что же в таком случае делать клиентам, которые хотят снять деньги? По договору об использовании карточки можно написать заявление с просьбой закрыть счет. При этом клиент имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора только в случае нарушения банком условий. А в ситуации выше, как вы понимаете, банк условия не нарушает. В общем, ситуация сложная, желательно добиться соглашения сторон. И только тогда через 45 дней банк выдаст клиенту деньги.

«Срок действия вклада закончился, а снять можно только $500 в месяц»

Еще об одной непростой ситуации рассказала клиентка «Цептер Банка»:

— 9 марта я обратилась в банк связи с окончанием срока действия валютного вклада. Но снять наличные не смогла, можно только $500 в месяц снимать. Мне сказали, что это форс-мажорная ситуация, и я на нее никак повлиять не могу...

Действительно, в банке установлено, пожалуй, самое жесткое ограничение на выдачу валюты из действующих на сегодняшний момент. С 9 марта введен лимит на снятие денег с текущих счетов, а также счетов с использованием банковских платежных карточек — суммарно не более 500 долларов или евро в месяц. В банке говорят, что «установление лимитов — временное ограничение, связанное со сложившейся ситуацией на рынке финансовых услуг».

«Мне надо три часа отстоять в очереди, чтобы написать заявление?»

И даже если лимита банком не установлено, деньги снять бывает не так просто. Один из клиентов «МТБанка» не без удивления обнаружил, что заказать валюту можно только в отделении.

— Хотел снять $100. В кассу была очередь человек 30, в банкомате наличных нет. Решил не ждать, позвонил в контакт-центр. Там сказали, что снятие любой суммы возможно только через письменное заявление — заказ выполнят на пятый рабочий день. Получается, что нужно отстоять три часа в очереди к оператору, чтобы написать бумагу. А потом на пятый день еще три часа отстоять в кассу, чтобы деньги получить? — удивляется минчанин.

В «МТБанке» подтвердили, что именно такие правила по снятию наличной валюты установлены для клиентов. Онлайн, через контакт-центр или другим способом заявки не принимаются — только через письменное заявление.

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