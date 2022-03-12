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В Беларуси остановили экспорт сахара

  • 12.03.2022, 18:53
В Беларуси остановили экспорт сахара

Власти связывают это с ростом спроса внутри страны.

Принято решение приостановить вывоз сахара за пределы страны .Об этом сообщил председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков.

По его словам, спрос на сахар вырос в 1,7 раза по сравнению с февралем.

«На этом основании принято решение приостановить экспорт сахара за пределы страны и все имеющиеся ресурсы направить на удовлетворение потребности организаций торговли Беларуси и предприятий промышленной переработки», — сказал Жидков.

Напомним, ранее в феврале правительство ввело лицензирование на вывоз сахара. В марте этого года МАРТ разрешил производителям сахара и торговле поднять цены на этот товар — на 6% к ценам на конец прошлого года.

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