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Казахстан поддержал Украину

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  • 12.03.2022, 20:46
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Казахстан поддержал Украину

Нур-Султан не будет признавать марионеточные республики.

Казахстан не намерен признавать "ЛДНР" и заинтересован, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, ответив 5 марта на вопрос соотечественника на государственном портале "Открытый диалог".

"Казахстан заинтересован в том, чтобы Украина оставалась стабильным, независимым и территориально целостным государством. Это последовательная и принципиальная позиция нашей страны, основанная на базовых принципах Устава ООН, включая принцип территориальной целостности государств", – написал дипломат.

Он подчеркнул, что, исходя из этого принципа, "Казахстан в своей международной практике никогда не признавал самоопределившиеся государственные образования в качестве субъектов международного права", в том числе Косово, Южную Осетию, Абхазию, Турецкую республику Северного Кипра, Тайвань.

"Поэтому в повестке нашей страны не стоит вопрос о признании суверенитета "ДНР" и "ЛНР", – заявил Тлеуберди.

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