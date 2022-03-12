80 российских морпехов взбунтовались после высадки в Херсонской области 2 12.03.2022, 22:11

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Военные не захотели вступать в бой.

По меньшей мере, 80 российских военнослужащих морской пехоты отказались участвовать в боевых действиях в Украине после того, как их высадили в Херсонской области, сообщает издание «Ґрати».

Там часть подразделений понесла потери после минометного обстрела со стороны Украины. Как пишет издание со ссылкой на источник в системе правоохранительных органов Минобороны в Крыму, военные осознали, что им предстоят не учения, как заявляли командиры, и не захотели вступать в бой.

Среди военнослужащих были солдаты-срочники, «прослужившие не более нескольких месяцев, некоторые даже не успели принести присягу. Их вернули в Крым, где они написали рапорты об отказе участвовать в военных действиях. Контрактники продолжили участвовать в войне.

Остальных сотрудники военной прокуратуры принуждали к отзыву рапорта, угрожая возбуждением уголовного дела, однако давление прекратилось, после выступления Владимира Путина 5 марта, заявившего, что в войне не будут задействовать срочников российской армии.

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