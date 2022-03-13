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ВСУ сбили еще два российских вертолета и два истребителя

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  • 13.03.2022, 8:24
  • 7,458
ВСУ сбили еще два российских вертолета и два истребителя

ПВО также перехватили крылатые ракеты оккупантов.

В субботу, 12 марта, по нескольким военным объектам Воздушных сил нанесены мощные ракетные удары. В то же время, три крылатые ракеты оккупантов были перехвачены противовоздушной обороной.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

В то же время большинство из них попали в цели, нанеся ущерб военной и гражданской инфраструктуре. Особенно пострадал военный аэродром в Василькове в Киевской области.

Были сбиты:

два российских вертолета Ка-52;

один Су-34;

один неустановленный истребитель (вероятно Су-30см или Су-34);

два беспилотных летательных аппарата.

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