ВСУ сбили еще два российских вертолета и два истребителя

ВСУ сбили еще два российских вертолета и два истребителя1
- 13.03.2022, 8:24
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ПВО также перехватили крылатые ракеты оккупантов.
В субботу, 12 марта, по нескольким военным объектам Воздушных сил нанесены мощные ракетные удары. В то же время, три крылатые ракеты оккупантов были перехвачены противовоздушной обороной.
Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
В то же время большинство из них попали в цели, нанеся ущерб военной и гражданской инфраструктуре. Особенно пострадал военный аэродром в Василькове в Киевской области.
Были сбиты:
два российских вертолета Ка-52;
один Су-34;
один неустановленный истребитель (вероятно Су-30см или Су-34);
два беспилотных летательных аппарата.