Защитники Чернигова уничтожили ракетное подразделение оккупантов

Защитники Чернигова уничтожили ракетное подразделение оккупантов1
- 13.03.2022, 9:16
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Часть российских солдат сдались в плен.
Силы обороны оперативного командования "Північ" продолжают выполнение боевых задач по освобождению Черниговщины от российских оккупационных войск.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает оперативное командование "Північ" на своей странице в фейсбуке.
"За минувшие сутки украинским защитникам удалось захватить значительное количество бронетанковой и автомобильной техники противника.
Часть москальской орды уничтожена, часть сдалась в плен.
Захвачаенная техника противника пополнила украинские подразделения и теперь активно работает своими же снарядами по россиянам.
Кроме того, вблизи Чернигова "наши котики" уничтожили подразделения орков, на вооружении которых находилось оружие, из которого враг наносил ракетные удары по Чернигову", - говорится в сообщении.