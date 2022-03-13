Антон Геращенко: Кадыров в Украине отсиживается в подвале 13.03.2022, 15:42

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Рамзан Кадыров

Фото: EPA

Советник главы МВД назвал место, где может находиться глава Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Украину и находится в Иванкове.

Кадыров в Украине отсиживается в подвале, написал в своем Telegram-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Советник министра призвал лидера Чечни показать себя, а не прятаться, как крыса, по подвалам.

"Не зря я призвал Кадырова приехать в Украину. Но мы же так не договаривались Рамзан. Ты ж не должен отсиживаться в подвале в далеком Иванкове. Садись на танк - штурмуй Киев…", - отметил Геращенко.

Официальной информации о том, что Кадыров в Украине, нет.

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