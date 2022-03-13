Захваченные в плен оккупанты призвали российских солдат сдать оружие

Захваченные в плен оккупанты призвали российских солдат сдать оружие3
- 13.03.2022, 17:14
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Появилось видео допроса.
Украинские защитники Мариуполя взяли в плен еще двоих российских оккупантов - отца и сына. На допросе они рассказали, что ехали в Украину якобы для борьбы с фашистами и для охраны гумконвоя, передает Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».
Но в результате они попали на войну, куда власти РФ кинули их без средств защиты. Так они и оказались в Мариуполе, где сейчас ведутся ожесточенные бои.
Также на допросе они сказали, что фашистов в Мариуполе не обнаружили, а затем решили сдаться в плен украинским военным.
Кроме того, и отец, и сын призвали своих сослуживцев сложить оружие и также сдаться в плен. А также они обратились к россиянам и призвали их не верить пропаганде президента РФ Владимира Путина.