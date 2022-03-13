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Литва начала поиск имущества белорусского режима с целью «заморозки»

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  • 13.03.2022, 17:22
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Литва начала поиск имущества белорусского режима с целью «заморозки»

Под санкции попадет и имущество пособников Лукашенко.

После того как Евросоюз ввел санкции в отношении российских и белорусских лиц и организаций, в Литве стали искать имущество, которое должно быть заморожено, сообщает Delfi.

ЕС пока ввел санкции в отношении 700 россиян и 200 белорусов, а также в отношении 50 российских и 26 белорусских компаний. Их имущество в Европе должно быть заморожено, запрещены сделки. В течение двух недель в Литве нашли 5 компаний и одно физлицо, заморожено имущество на сумму 660 000 евро.

«Суммы пока небольшие, но речь идет о банковских операциях, а также о средствах олигархов на счетах коммерческих банков и деньгах российских банков в коммерческих банках», – отметил депутат Миколас Маяускас.

Центробанк Литвы подчеркивает, что россияне и белорусы, в отношении которых были введены санкции, особым имуществом в Литве не располагают.

«Хорошо, что связи литовских финансовых ведомств с российскими ничтожно малы. Тут у нас нет больших рисков. Несмотря на это, мы предприняли определенные действия», – сказал член правления ЦБ Симонас Крепшта.

Депутат Сейма Миколас Маяускас заявил, что в Литве будут искать недвижимость и акции попавших под санкции лиц и компаний.

«Впереди еще один этап – это проверка реестра недвижимости, ценных бумаг и акций. Этот процесс займет немного больше времени, чем остановка денежных операций», – сказал Маяускас.

Кроме того, Центробанк дополнительно проверяет все действующие в Литве финансовые учреждения, особенно российские.

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