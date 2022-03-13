Антон Геращенко: Шойгу и его генералы совершенно не берегут солдат 7 13.03.2022, 17:58

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Антон Геращенко

Запредельно высоким является соотношение убитых и раненых

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале поделился оценкой потерь армии РФ:

— Шойгу и его генералы совершенно не берегут солдат. Такого уровня смертности среди русских не было ни на двух Чеченских, ни на Афганской войне. Это показывают даже официальные, явно заниженные данные.

Если верить Минобороны РФ, наступающая армия теряет больше 70 человек в сутки. В Афгане к концу войны теряли больше четырех человек в день. Во время активной фазы Второй Чеченской — около семи человек в день.

Американские военные за 3162 дней иракской войны потеряли 3001 солдата: меньше одного человека в день. Во Вьетнаме — 58,2 тыс. за 5181 дней (чуть более 10 человек в день).

Запредельно высоким является соотношение убитых и раненых: 1 к 3 (во Вьетнаме — 1 к 7). Это говорит о крайне низком уровне первой медицинской помощи, которую оказывают российским солдатами на фронте.

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