Минобороны Украины: РФ планирует наступательную операцию 2 13.03.2022, 19:32

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Однако интенсивное продвижение войск противника вглубь страны остановлено.

Интенсивное продвижение оккупантов РФ вглубь территории Украины по состоянию на 13 марта удалось остановить, российские войска понесли огромные потери. Об этом заявила в «Фейсбуке» замминистра обороны Анна Маляр.

По ее словам, мощное сопротивление украинцев продолжается, однако уже можно анализировать и видеть определенные тенденции во вторжении РФ.

«На сегодняшний день остановлено интенсивное продвижение врага вглубь территории Украины. Вы видите из новостей, что снизилась интенсивность активных боев. Что это значит? Что враг понес огромные потери и вынужден пополнять личный состав и перегруппировать войска», — написала Маляр в Facebook.

В то же время она подчеркнула, что Россия делает выводы и учится воевать в украинских реалиях, не оставляя планов наступательной операции.

В то же время она подчеркнула, что Россия делает выводы и учится воевать в украинских реалиях, не оставляя планов наступательной операции. По словам Маляр, сейчас оккупанты будут пытаться закрепиться на рубежных временно захваченных территориях, поскольку не достигли мгновенных результатов.

«И вот здесь крайне важна позиция местного общества. Токмак, Мелитополь, Херсон — не дают врагу реализовывать такие планы», — добавила замминистра обороны.

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