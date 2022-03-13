В Мелитополе российские оккупанты похитили председателя райсовета

В Мелитополе российские оккупанты похитили председателя райсовета3
- 13.03.2022, 20:42
- 3,794
Жители оккупированного города выходят на улицы с протестами и держат украинские флаги.
Российские военные похитили председателя районного совета Сергея Прийму, сообщило мелитопольское медиа РИА Мелитополь.
По информации издания, в 7:30 оккупанты пришли с обыском домой к председателю районного совета — Прийме Сергею Николаевичу. После обыска его увезли. Сообщается, что обыск осуществляли восемь человек, забрали документы, все мобильные устройства и требовали пароли к ним.