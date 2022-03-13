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В Мелитополе российские оккупанты похитили председателя райсовета

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  • 13.03.2022, 20:42
  • 3,794
В Мелитополе российские оккупанты похитили председателя райсовета
Сергей Прийма

Жители оккупированного города выходят на улицы с протестами и держат украинские флаги.

Российские военные похитили председателя районного совета Сергея Прийму, сообщило мелитопольское медиа РИА Мелитополь.

По информации издания, в 7:30 оккупанты пришли с обыском домой к председателю районного совета — Прийме Сергею Николаевичу. После обыска его увезли. Сообщается, что обыск осуществляли восемь человек, забрали документы, все мобильные устройства и требовали пароли к ним.

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