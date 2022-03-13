«Горит синим пламенем»: в Чернигове сбили самолет оккупантов 6 13.03.2022, 20:47

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иллюстрационное фото

Самолет упал в лесополосе.

Пресс-служба оперативного командования "Север" сообщила, что украинские военные сбили самолет российских оккупантов, пишет unian.net.

"При авиационном налете на Чернигов только что был сбит самолет оккупантов типа Су. Подтверждение в виде фото чуть позже, ведь сбитый вражеский бомбардировщик упал в лесополосе, куда сейчас добраться небезопасно. Но яркое пламя из-за горизонта говорит о том, что еще один российский самолет последовал за кораблем", - говорится в заявлении.

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