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ВСУ пообещали отомстить оккупантам за удар по Яворову

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  • 13.03.2022, 22:36
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ВСУ пообещали отомстить оккупантам за удар по Яворову

Обращение украинских пограничников.

Сегодня, 13 марта, российские военные обстреляли Яворовский полигон, в результате чего погибли 35 человек. Пограничники ВСУ пообещали оккупантам расплату за содеянное, сообщает unian.net.

Так, украинские пограничники записали видеообращение, в котором отметили, что ждут оккупантов на расстоянии выстрела, и с их стороны он будет метким.

"Орки, вы ударили ракетами по Международному центру миротворчества и безопасности. Вы убили людей. Вы сломали стены. Но вы не можете сломать профессионализм и слаженность, которые на Яворовском полигоне получали пограничники с побратимами из Вооруженных сил и Нацгвардии", – сказал один из пограничников.

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