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Убитый в Ирпене американский журналист работал над проектом для TIME

  • 13.03.2022, 23:02
  • 2,112
Убитый в Ирпене американский журналист работал над проектом для TIME
Брента Рено

Он освещал кризис беженцев.

Издание TIME сообщает, что убитый в Ирпене оккупантами американский журналист Брент Рено работал над их проектом.

Заявление опубликовано на сайте издания.

"Мы опустошены потерей Брента Рено. Будучи отмеченным наградами режиссером и журналистом, Брент снимал самые сложные истории по всему миру, часто вместе со своим братом Крейгом Рено", - говорится в сообщении.

В последние недели Брент занимался проектом, посвященным глобальному кризису беженцев.

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