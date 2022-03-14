Украина 19-й день отбивает атаки российских оккупантов (онлайн)
- 14.03.2022, 8:08
- 6,790
(Обновляется) Основные бои идут на южном и восточном направлениях.
Украинский народ уже 19-й день борется с путинскими агрессорами. Враг до сих пор не смог взять Николаев, Мариуполь и Харьков. Наступление на Киев было остановлено.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 19-х суток войны. Что происходило в Украине 13-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.
Специальный эфир телеканала «Украина 24»
08:42 Генштаб ВСУ заявил, что белорусский спецназ участвовать в войне не будет. Морально-психологическое состояние российского агрессора остается на низком уровне.
08:36 В Мариуполе умерла одна из беременных женщин, которая во время авиаудара российских оккупантов находилась в роддоме.
08:31 Белорусы Торонто присоединились к маршу с требованием к НАТО о закрытии неба над Украиной.
08:26 Багамы присоединились к санкциям против режима Лукашенко. Это ответ за поддержку агрессии против Украины.
08:20 Белoрусы в Хорбуве, Варшаве и Белостоке вышли на акции солидарности против войны и в поддержку украинского народа.
08:15 Украинские военные 13 марта уничтожили четыре самолета, три вертолета и беспилотник оккупантов.
08:10 Сегодня утром в многоэтажку на киевской Оболони прилетел снаряд. В результате девятиэтажный дом частично обрушился, произошел пожар.
00:58 На станциях метро в Харькове волонтеры создают детские уголки. «Очень важно оказывать поддержку детям, которые находятся в стрессе. Благодаря переданным наборам на станциях метрополитена будут обустроены детские уголки, где маленькие харьковчане смогут играть и заниматься творчеством».
00:50 Под Васильевкой Запорожской области вся техника РФ, которую оккупанты накапливали под Мелитополем (около 200 машин), была наголову разбита украинской артиллерией.
00:29 Филигранная работа украинских специалистов по вражеским броневикам из ПТРК «Стугна». Всего этим расчетом за сегодня уничтожено 5 единиц вражеской техники.
00:07 Очередной российский пленный рассказал, как оказался сначала в Украине, а потом — в плену.