Украина 19-й день отбивает атаки российских оккупантов (онлайн) 14.03.2022, 8:08

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(Обновляется) Основные бои идут на южном и восточном направлениях.

Украинский народ уже 19-й день борется с путинскими агрессорами. Враг до сих пор не смог взять Николаев, Мариуполь и Харьков. Наступление на Киев было остановлено.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 19-х суток войны. Что происходило в Украине 13-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

08:42 Генштаб ВСУ заявил, что белорусский спецназ участвовать в войне не будет. Морально-психологическое состояние российского агрессора остается на низком уровне.

08:36 В Мариуполе умерла одна из беременных женщин, которая во время авиаудара российских оккупантов находилась в роддоме.

08:31 Белорусы Торонто присоединились к маршу с требованием к НАТО о закрытии неба над Украиной.

08:26 Багамы присоединились к санкциям против режима Лукашенко. Это ответ за поддержку агрессии против Украины.

08:20 Белoрусы в Хорбуве, Варшаве и Белостоке вышли на акции солидарности против войны и в поддержку украинского народа.

08:15 Украинские военные 13 марта уничтожили четыре самолета, три вертолета и беспилотник оккупантов.

08:10 Сегодня утром в многоэтажку на киевской Оболони прилетел снаряд. В результате девятиэтажный дом частично обрушился, произошел пожар.

00:58 На станциях метро в Харькове волонтеры создают детские уголки. «Очень важно оказывать поддержку детям, которые находятся в стрессе. Благодаря переданным наборам на станциях метрополитена будут обустроены детские уголки, где маленькие харьковчане смогут играть и заниматься творчеством».

00:50 Под Васильевкой Запорожской области вся техника РФ, которую оккупанты накапливали под Мелитополем (около 200 машин), была наголову разбита украинской артиллерией.

00:29 Филигранная работа украинских специалистов по вражеским броневикам из ПТРК «Стугна». Всего этим расчетом за сегодня уничтожено 5 единиц вражеской техники.

00:07 Очередной российский пленный рассказал, как оказался сначала в Украине, а потом — в плену.

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