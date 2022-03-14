Генштаб ВСУ: Белорусский спецназ участвовать в войне не будет 8 14.03.2022, 8:22

7,316

Морально-психологическое состояние российского агрессора остается на низком уровне.

Враг не достиг значительных успехов в наступлении и сосредоточил свои усилия на укреплении и удержании ранее занятых рубежей. Российские террористы оборудуют свои огневые позиции на объектах гражданской инфраструктуры. Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ.

"Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащих ВС РФ выполнять приказы командования. По имеющейся информации, на территории РФ в городе Белгороде размещен военный лагерь Белгородской военной комендатуры. В лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения. Также в указанном лагере находятся военнослужащие ВС РФ, отказывающиеся от участия в боевых действиях, с ними проводятся меры досудебного дознания", - говорится в утреннем сообщении.

В Генштабе также высказались относительно участия армии Беларуси в боевых действиях против Украины. Со ссылкой на высокопоставленного чиновника сил спецопераций РБ сообщается, что белорусский спецназ участвовать в войне не будет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».