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Генштаб ВСУ: Белорусский спецназ участвовать в войне не будет

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  • 14.03.2022, 8:22
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Генштаб ВСУ: Белорусский спецназ участвовать в войне не будет

Морально-психологическое состояние российского агрессора остается на низком уровне.

Враг не достиг значительных успехов в наступлении и сосредоточил свои усилия на укреплении и удержании ранее занятых рубежей. Российские террористы оборудуют свои огневые позиции на объектах гражданской инфраструктуры. Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ.

"Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащих ВС РФ выполнять приказы командования. По имеющейся информации, на территории РФ в городе Белгороде размещен военный лагерь Белгородской военной комендатуры. В лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения. Также в указанном лагере находятся военнослужащие ВС РФ, отказывающиеся от участия в боевых действиях, с ними проводятся меры досудебного дознания", - говорится в утреннем сообщении.

В Генштабе также высказались относительно участия армии Беларуси в боевых действиях против Украины. Со ссылкой на высокопоставленного чиновника сил спецопераций РБ сообщается, что белорусский спецназ участвовать в войне не будет.

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