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С начала войны Воздушные силы Украины уничтожили 77 вражеских самолетов и 90 вертолетов

  • 14.03.2022, 15:06
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С начала войны Воздушные силы Украины уничтожили 77 вражеских самолетов и 90 вертолетов

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ.

С начала российской агрессии против Украины Воздушные силы уничтожили 77 вражеских самолетов и 90 вертолетов.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Система противовоздушной обороны, о которой говорили как о несуществующей, каждый день и ночь спасает тысячи мирных жизней», — отметил он.

По его словам, по состоянию на утро 14 марта по территории Украины было нанесено 259 ракетных ударов, выпущено 395 крылатых ракет.

«Те, кто пришли к нам с мечом, от меча и погибнут. За вами, враги, охотится не один «призрак», — добавил Залужный.

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