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За сутки под Мариуполем уничтожены десять единиц техники и 17 спецназовцев ГРУ РФ

  • 14.03.2022, 16:20
  • 6,026
За сутки под Мариуполем уничтожены десять единиц техники и 17 спецназовцев ГРУ РФ

Видеофакт.

За сутки 13 марта в результате боев за Мариуполь бойцами добровольческого батальона был уничтожен один вражеский Тайфун, четыре БТРа, два ББМ Рысь. Также уничтожены многие пехоты, в том числе 17 спецназовцев ГРУ России, сообщает «Новое время».

«Бои за украинский Мариуполь продолжаются, несмотря на то, что город находится в осаде. Защитники города продолжают битву за каждого горожанина, несмотря на то, что враг пытается захватить город. Бойцы стойко и самоотверженно борются с российской ордой, которая постоянно атакует Мариуполь авиацией и артиллерией», — говорится в сообщении.

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