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Группа добровольцев «Черный кот» обратилась к белорусским военным

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  • 14.03.2022, 17:43
  • 8,560
Группа добровольцев «Черный кот» обратилась к белорусским военным

Белорусские добровольцы призвали военных переходить на сторону Украины.

Отдельная группа белорусских добровольцев «Черный кот», которая является частью Батальона имени Кастуся Калиновского, обратилась к белорусским военным:

«Каждое воинское подразделение, которое перейдет на сторону правды – присоединится к рядам белорусского Батальона имени Кастуся Калиновского – будет принято в состав освободительного движения нашей беларуской нации как брат!

Изменивших воинской присяге Беларуси и белорусскому народу, как и путинских холуев, ждет бесславие и смерть!»

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