Группа добровольцев «Черный кот» обратилась к белорусским военным

Группа добровольцев «Черный кот» обратилась к белорусским военным6
- 14.03.2022, 17:43
- 8,560
Белорусские добровольцы призвали военных переходить на сторону Украины.
Отдельная группа белорусских добровольцев «Черный кот», которая является частью Батальона имени Кастуся Калиновского, обратилась к белорусским военным:
«Каждое воинское подразделение, которое перейдет на сторону правды – присоединится к рядам белорусского Батальона имени Кастуся Калиновского – будет принято в состав освободительного движения нашей беларуской нации как брат!
Изменивших воинской присяге Беларуси и белорусскому народу, как и путинских холуев, ждет бесславие и смерть!»