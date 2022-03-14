Теробороновцы отобрали у российских оккупантов радиолокационную станцию и узел связи 6 14.03.2022, 18:27

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Фотофакт.

Украинские воины территориальной обороны отобрали у русских оккупантов радиолокационную станцию и узел связи.

Об этом сообщает пресс-центр Сухопутных войск ВСУ.

«Замечательный подарок ко Дню украинского добровольца. Сегодня утром подразделение Боевого Братства Украины Территориальной обороны ВС Украины отобрало у российских оккупантов и вернуло Вооруженным Силам Украины радиолокационную станцию и узел связи. Теперь будем видеть небо и землю и отслеживать врага на расстоянии 150 км», – говорится в сообщении.

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