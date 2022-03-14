закрыть
14 марта 2022, понедельник, 19:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Хуже, чем в Сирии»: СБУ перехватила разговор оккупанта с женой

4
  • 14.03.2022, 18:46
  • 6,612
«Хуже, чем в Сирии»: СБУ перехватила разговор оккупанта с женой

Аудио.

СБУ удалось перехватить очередной разговор российского оккупанта с женой. Женщина рассказала захватчику, что "хороших новостей" в РФ больше нет.

Аудио опубликовала СБУ, передает unian.net.

Россиянка рассказала оккупанту о "новой" жизни под санкциями.

"ВТБ под санкциями, "Альфа" под санкциями, никакие приложения не работают и не можно оплачивать с телефона. Можно только снять зарплату в банкомате. И с кредиткой какая-то х*рня: деньги еще есть, а пишут, что недостаточно средств", - рассказала жена оккупанта.

Женщина отметила, что о потерях в Украине Россия молчала, а сейчас их уже не скрыть.

Жена оккупанта: П*зда, сколько погибших. Просто не сосчитать.

Оккупант: Я знаю.

Жена оккупанта: Это п*здец. Это хуже, чем в Сирии.

Женщина также пожаловалась, что на его карту не начисляют обещанных доплат, поэтому оккупант пообещал, что как можно скорее уволится и найдет себе "нормальную работу".

В то же время жена не очень этому верит, ведь ее подруге муж-оккупант написал, что "в Украине настоящее чистилище и живыми вернутся не все".

Жена оккупанта: Никаких хороших новостей нет совсем. От всех слышишь только боль да слезы. И все... Я буду пока уходить с работы. Хотя, как можно сейчас уйти с работы? Хоть бы, нах*й, какой-то дефолт не еб*нул. А нельзя как-то выкопать себе яму и там спрятаться?

Оккупант: (смеется) Ну, тут остановился, выкапывай да и прячься.

Жена оккупанта: П*здец, весело... Тут один (оккупант - УНИАН) из вашей бригады написал Наташе: "Наташа, я, наверное, останусь здесь. Здесь настоящее чистилище происходит".

Оккупант: В смысле, останется здесь?

Жена оккупанта: Типа, что он не выживет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький? Ирина Халип
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников