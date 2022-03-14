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Белорусская валютно-фондовая биржа закрыла доступ к торгам для физлиц

  • 14.03.2022, 20:07
  • 2,072
Белорусская валютно-фондовая биржа закрыла доступ к торгам для физлиц

Соответствующее решение принято правлением биржи.

Физлица в Беларуси лишились доступа к валютным торгам на БВФБ. Соответствующее решение принято правлением биржи.

«Правлением ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» принято решение о приостановке допуска физических лиц к совершению валютно-обменных операций в торговой системе биржи», — говорится в сообщении пресс-службы.

Физлица получили доступ к валютным торгам на БВФБ с 25 августа прошлого года.

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