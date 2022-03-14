Путин разрешил фактическую конфискацию иностранных самолетов 9 14.03.2022, 20:59

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У российских авиакомпаний несколько сотен самолетов, которые они взяли в аренду.

Президент России Владимир Путин подписал документ, который фактически позволяет российским авиакомпаниям использовать самолеты иностранных лизингодателей вопреки их запрету, сообщает unian.net.

Говорится об эксплуатации иностранных самолетов, авиационных двигателей, машин и городского наземного электротранспорта.

У российских авиакомпаний несколько сотен самолетов, которые они взяли в лизинг (аренду). После полномасштабного вторжения РФ в Украину иностранные компании начали отказывать россиянам в финансовой аренде самолетов и аннулировать документы на них.

Документ разрешает правительству РФ в 2022 году принимать собственные решения, касающиеся договоров финансовой аренды иностранных воздушных судов, авиационных самолетов, машин и городского наземного электротранспорта.

Также правительство сможет определять, как будут регистрировать самолеты в госреестре гражданских воздушных судов.

Все эти полномочия правительство РФ может передавать другим органам.

Ранее "Единая Россия" Путина предложила "национализировать" активы иностранных компаний, которые после начала открытой войны РФ против Украины ушли с российского рынка.

Белый дом тогда заявил, что США будут принимать меры в случае, если дело дойдет до конфискации активов в России.

Из-за санкций в связи с агрессией РФ против Украины государство покинули уже более 300 иностранных компаний, кое-кто пообещал временно сохранить рабочие места и зарплаты сотрудникам.

Как писало издание Financial Times, в связи с финансовым и военным затруднением Москва обратилась за помощью к КНР.

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