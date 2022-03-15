Украина борется за свою свободу (онлайн) 15.03.2022, 8:16

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(Обновляется) Основные события 20-го дня войны.

Украинцы мужественно противостоят вторжению российских агрессоров. ВСУ сдерживают войска РФ уже 20 дней. Основные бои продолжаются на южном и восточном направлениях. Харьков и Мариуполь подвергаются массированной бомбардировке. Армия Путина не оставляет попыток взять Николаев. Атака на Киев застопорилась.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 20-х суток войны. Что происходило в Украине 14-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

9:34 Под Николаевом враг бросил свою артиллерию и бежал. ВСУ показали свои трофеи.

9:33 ВСУ продолжают отбивать атаки оккупантов на Мариуполь. Об этом проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Украинскими воинами были успешно отражены атаки захватчиков. Общие потери противника составили около 150 человек, два танка, семь БМП и один БТР. После понесенных потерь оккупанты прекратили наступательные действия и отступили», – объяснили в ВСУ.

Потери понес еще ряд подразделений российских войск в Украине.

«В Черноморской и Азовской операционных зонах признаков подготовки к проведению морской десантной операции не обнаружено», – подчеркнули в Генштабе.

9:22 Россия попросила Китай помочь с военными продуктовыми наборами. Также Москва просит Пекин о военной и финансовой помощи, но пока не понятно, собирается ли Китай это делать. США предупреждали Пекин об отвественности.

9:21 Украина получила из Турции новую партию ударных БПЛА Bayraktar TB2, военную технику, боеприпасы, бронежилеты и каски.

9:20 Испания арестовала роскошную яхту стоимостью 140 млн долларов, которая принадлежит главе госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову.

9:19 Село Мощун в Киевской области до и после прихода «русского мира».

9:03 Советник мэра Мариуполя говорит, что в городе погибли 20 тысяч гражданских. Если эта информация подтвердится, то можно говорить, что в Мариуполе произошла одна из крупнейших гуманитарных катастроф современности.

9:00 Ракета «Джавелина» уничтожила колонну оккупантов под Харьковом. Россияне бросили еще одну целую МТЛБ и танк Т-72 и убежали.

8:54 Россия начала военные сборы резервистов на Дальнем Востоке. Особенностью сборов является выполнение огневых задач с помощью минометных комплексов.

8:50 Россия пройдет точку невозврата и потеряет возможность атаковать Украину примерно через 10 дней, считает генерал США Бен Ходжес.

По его словам, у противника не хватает личного состава, времени и также у него заканчиваются боеприпасы.

8:48 Украина примет участие в Евровидении 2022.

Группа KALUSH Orchestra запишет свое выступление в безопасном месте, после чего запись будет отправлена организаторам международного песенного конкурса.

8:40 Также ночью был нанесен удар по жилому комплексу в Киеве. О жертвах пока не известно.

8:33 Так оккупанты сегодня ночью обстреливали Харьков.

8:29 Одесса готова встречать врага.

8:28 Стало известно, как погиб украинский актер Павел Ли: Нашли тело нашего Паши Ли. Он помогал детям выбраться из дома во время эвакуации из Ирпеня. Той эвакуации, которую рашисты срывали обстрелами по мирным жителям. Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка, которого нес на руках. Вражеская пуля оборвала его жизнь. Мама Павла не дождется своего единственного сына, которого воспитала настоящим человеком, настоящим патриотом и настоящим героем. Герою слава!

8:22 Пентагон заявляет, что руководство РФ уже задействовало 100% сил, подготовленных для атаки на Украину

Несмотря на бомбардировки мирного населения, в целом продвижение российской армии по территории Украины почти везде остановилось.

8:20 Украинский охотник взорвал себя вместе с оккупантами, пришедшими в его дом.

8:19 На перегоне Доманово – Лесная (Брестское отделение Белорусской железной дороги) партизаны испортили оборудование.

Погас проходной светофор. Причина – выведение из строя устройств автоматики и телемеханики СЦБ путем физического приведения в негодность оборудования в релейном шкафу.

8:18 Очередные пленные российские солдаты рассказывают про то, «как пришли на учения».

00:58 Турция поставила Украине новые беспилотники, боеприпасы, военную технику, бронежилетов и касок. Об этом свидетельствуют данные Ассамблеи экспортеров Турции (TİM) — Reuters.

00:52 Генерал ВСУ Дмитрий Марченко (Марчелло), который руководит обороной Николаева, рассказал, как городу удается сдержать натиск врага. По его словам, вокруг Николаева большое количество военной техники РФ, но благодаря поддержке и вдохновению бойцов им удается побеждать врагов.

00:39 Некоторые оккупанты не знают, как выглядит даже их собственный государственный флаг.

00:14 Похищенный мэр Мелитополя Иван Федоров жив и его держат в Луганске. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

00:05 В России заканчивается сахар и зерно. Премьер Мишустин подписал постановление о временном запрете экспорта зерновых в государства ЕАЭС и сахара во все страны.

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