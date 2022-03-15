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Украинские десантники уничтожили группу российских оккупантов под Киевом

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  • 15.03.2022, 11:06
  • 19,662
Украинские десантники уничтожили группу российских оккупантов под Киевом

Опубликованы личные документы ликвидированных захватчиков.

Украинские десантники уничтожили группу российских оккупантов под Киевом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Ежедневно подразделениями Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в ходе выполнения боевых задач уничтожается вооружение, боевая техника и живая сила противника – оккупационных войск ВС Российской Федерации.

Также мы публикуем личные документы российских оккупантов – военнослужащих 37-й отдельной мотострелковой бригады Восточно-военного округа ВС РФ, которые были уничтожены в районе города Киева.

Кровавые руки этих жалких убийц уже никогда не повредят беззащитным украинским гражданам – детям, женщинам и старикам. Мы побеждаем с первых дней войны! Верьте нашим воинам! Верьте Вооруженным Силам Украины!"

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