Мозырский НПЗ частично остановлен 14 15.03.2022, 11:28

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Завод работает «на сниженной загрузке».

Генеральный директор Мозырского нефтеперабатывающего завода Виталий Павлов сообщил, что завод работает «на сниженной загрузке», а часть установок выведена из технологического процесса «для проведения планового капитального ремонта», передает «Флагшток».

Ранее «Флагшток» сообщал о приостановке производства в связи с ремонтом. Но, похоже, что ремонт стал только лишь поводом к снижению производства.

В соответствии с имеющимися документами тендера, ремонт планировалось еще с 2021 года. Но остановка производства произошла сразу после начала войны России против Украины (тендер был объявлен 28 февраля 2022).

В соответствии с имеющимися статистическими данными за 2020 год, Гомельская область поставила в Украину нефтепродуктов на 238 млн долларов (6,3% экспорта области). Сейчас рынок Украины для мозырских нефтяников оказался полностью потерян.

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