ПВО Украины сбили беспилотник захватчиков, пытавшийся осматривать Яворивский полигон 15.03.2022, 12:26

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Летальный аппарат оккупантов перед этим пересекал воздушную границу Польши.

Во вторник, 15 марта, стало известно, что ПВО Украины сбили беспилотник захватчиков, пытавшегося осматривать Яворивский полигон.

Об этом стало известно корреспонденту НВ Львов из заявления спикера командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната.

В понедельник, 14 марта, Воздушные силы ВСУ сбили российский беспилотник, маневрировавший над территорией Яворивского полигона после авиаудара.

Беспилотник типа Форпост сначала кружил над Яворивским полигоном, изучая последствия ракетных обстрелов Львовской области. После этого пересек госграницу и углубился на территорию Польши. Когда беспилотник вернулся в воздушное пространство Украины, его сбила система ПВО.

«Как видим, Россия прибегает не только к провокационным действиям на территории Украины, но и не гнушается залетать на территорию стран-членов НАТО», — сообщил Юрий Игнат.

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