«Ник и Майк»: На белорусских предприятиях происходят странные вещи 7 15.03.2022, 13:09

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Те события, которые раньше умещались в год, сейчас происходят за неделю.

С августа 2020 года мы наблюдаем процесс ускорения. В феврале 2022 года это ускорения достигло максимума. Те события, которые раньше умещались в год, сейчас происходят за неделю, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Если взять те же санкции, то ситуация отличается разительно. На хунту их накладывали через длинные промежутки в 2-3 месяца (оставляя при этом лазейки для обхода). Сейчас список пополняется ежедневно и до полного торгового эмбарго уже не так и далеко.

По Беларуси иного прилетает рикошетом, но тоже прилетает. С одной стороны, очевидно, что ресурсов поддерживать еще и Беларусь у Кремля нет. С другой, беларусские предприятия из числа тех, что еще как-то работали, активно отправляют людей в отпуска, начинают сокращения и так далее. Вот небольшой список из того, что прилетело в бот.

«Могилевское отделение «БелЖД». Аппаратных работников отправляют за свой счет на два дня».

«ПП Полесье» из Кобрина. Все европейские партнеры отказались от сотрудничества. Сборочный цех на трехдневке. Пока отправляют в отпуск желающих».

В ОАО «Молоко» в Витебске происходят странные вещи. Сокращают рабочие часы и дают длительные выходные рабочим, ведь всю работу «выполняет» аппарат управления. Предприятие уже на ладан дышит. Огромные долги, отсутствие поставок молока на завод ускоряют процесс уничтожения предприятия. Потихоньку пустили слух о сокращении. Ну, и под эту волну придираются к рабочим, чтобы увольнялись сами и остались без пособия при сокращении. Все по привычной схеме в стране».

«Легпромразвитие», Бобруйск. Польша отказалась покупать продукцию (контейнеры и иной ширпотреб из пластика), проблема с сырьем (львиная доля - импортные компоненты). Массово отправляют сотрудников в отпуска. На предприятии широко используется рабский труд «химиков» с ИУОТ-15 в Бобруйске. Их также отправляют «в отпуск». Пока «химики» продолжают работать на «Агромаше», «Белшине» и ТДА. Пока...»

«Мой товарищ врач-стоматолог занимается в госполиклинике протезированием зубов. Вчера говорил, что у них складывается критическая ситуация с материалами и инструментами. Дело в том, что все для зубных протезов производится в Украине, у нас нет ничего, кроме гипса. За границей уже нет таких технологий, там давно перешли на импланты, которые наше здравоохранение не вытянет даже в самом минимуме только по расходникам, не говоря про новое оборудование для изготовления. Он буквально сказал, что резервов нет, а остатков по шкафчикам на 3 дня».

«На «Санте» был на днях случай. Немцы дистанционно через интернет остановили линию прямо во время работы. Звонило руководство в Германию, но их послали и сказали: «Вы под санкциями, всего хорошего».

«Саседка працуе на «Элеме». Гавораць, што ў хуткім часе пайдуць на трохдзенны рабочы тыдзень».

«Я работаю в ООО, которое поставляет таким заводам, как «Измеритель», «Взэп», «Цветотрон» и др. микросхемы и другие радиоэлектронные комплектующие. В этом месяце мы и наши конкуренты не отгружали этим предприятиям комплектацию. Причин несколько. Эти госпредприятия задерживают оплату за ранее отгруженный товар, хотят фиксировать на будущие поставки цену в рублях, поэтому не заключили договора, когда еще не было санкций.

Теперь же просто нет комплектации. Следовательно, через месяц у МАЗа и МТЗ не будет приборных панелей, датчиков и другой электронной комплектации. Так же не будет гидравлики, ранее закупаемой у Bosh. Без этого не будет у них продукции. Ждем остановки производства».

«Занимаемся дистрибуцией продукции Schneider Electric. С 24 февраля полностью остановлено размещение новых заказов, а те, что уже размещены, отгружают очень вяло и постоянно сдвигают сроки. Рабочий день нам официально сократили вдвое, зарплата будет уменьшена соответственно».

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