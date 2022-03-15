закрыть
15 марта 2022, вторник, 14:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Драки за продукты в магазинах РФ стали массовым явлением

14
  • 15.03.2022, 13:48
  • 11,088
Драки за продукты в магазинах РФ стали массовым явлением

Видео из разных городов.

Жители разных городов России продолжают скупать сахар, гречку, соль и спички. Полки как небольших магазинов, так и сетевых супермаркетов пустеют на глазах. Россияне обозлены и сгоняют свои эмоции на окружающих, сообщает rbc.ua.

Так, в сети появляются видео, как жители страны-агрессора, многие из которых поддерживают вторжение РФ в Украину, устраивают драки за продукты питания.

В одном из популярных супермаркетов Москвы покупатели устроили потасовку за сахар.

Также подобные "битвы за продукты" наблюдаются в других регионах РФ.

Например, в городе Маркс. Там, в магазине "Победа" местные жители тоже со скандалами "побеждали" продуктовые полки.

В Краснодаре люди тоже почувствовали на себе санкции - в магазинах разметают продукты питания за считанные часы.

Кроме того, следует обратить внимание и на то, что в магазинах Приморья ограничили норму продажи продуктов: сахар, соль, крупы и макароны отпускают не больше чем по два килограмма в одни руки.

В столице РФ покупателям даже вторую пачку гороха не продают (только двумя чеками).

А в Волгограде вообще вторую неделю нет сахара.

"Как же быстро проходит страна с Путиным и ядерными ракетами от заявлений "мы сейчас весь мир на колени поставим, трепещи, НАТО" до "не больше двух килограммов макарон в одни руки!", - высмеял ситуацию в российских магазинах в своем Telegram-канале советник министра МВД < Антон Геращенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький? Ирина Халип
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников