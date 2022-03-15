Драки за продукты в магазинах РФ стали массовым явлением 14 15.03.2022, 13:48

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Видео из разных городов.

Жители разных городов России продолжают скупать сахар, гречку, соль и спички. Полки как небольших магазинов, так и сетевых супермаркетов пустеют на глазах. Россияне обозлены и сгоняют свои эмоции на окружающих, сообщает rbc.ua.

Так, в сети появляются видео, как жители страны-агрессора, многие из которых поддерживают вторжение РФ в Украину, устраивают драки за продукты питания.

В одном из популярных супермаркетов Москвы покупатели устроили потасовку за сахар.

Также подобные "битвы за продукты" наблюдаются в других регионах РФ.

Например, в городе Маркс. Там, в магазине "Победа" местные жители тоже со скандалами "побеждали" продуктовые полки.

Эта #битвазапродукты по Фрейду. Магазин "Победа", город Маркс, ул. Ленина... Русские могут воевать только с продуктовыми полками. И даже там проигрывают.#санкции работают pic.twitter.com/U4XFZIBiGK — Катруся Косач (@KatrusaKosac) March 15, 2022

В Краснодаре люди тоже почувствовали на себе санкции - в магазинах разметают продукты питания за считанные часы.

#битвазапродукты в супермаркете Магнит. Это Краснодар (м-н Гидростроителей). Ну ничего, скоро весь Краснодарский край вернется в лоно Украины. Потерпите еще немного. А лучше - не терпите, а снесите вашего фюрера! #санкции работают! pic.twitter.com/LNLZLOn68m — Катруся Косач (@KatrusaKosac) March 15, 2022

Кроме того, следует обратить внимание и на то, что в магазинах Приморья ограничили норму продажи продуктов: сахар, соль, крупы и макароны отпускают не больше чем по два килограмма в одни руки.

В столице РФ покупателям даже вторую пачку гороха не продают (только двумя чеками).

А в Волгограде вообще вторую неделю нет сахара.

"Как же быстро проходит страна с Путиным и ядерными ракетами от заявлений "мы сейчас весь мир на колени поставим, трепещи, НАТО" до "не больше двух килограммов макарон в одни руки!", - высмеял ситуацию в российских магазинах в своем Telegram-канале советник министра МВД < Антон Геращенко.

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