В Мариуполе украинские пограничники «выкосили» элиту оккупантов - морпехов РФ 6 15.03.2022, 15:09

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От захватчика остались одни шевроны.

Пограничники вместе с военными и нацгвардейцами продолжают зачищать окружившего Мариуполь российского агрессора.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Продолжаем давать отпор оркам в Мариуполе. Косим так называемую элиту - рашистских морпехов.

Бывший владелец шевронов и нашивок (на фото) уже "освободился" и никогда не доест свой сухпай", — говорится в сообщении.

ГПСУ уточняет, что сейчас с Мариуполем ограничена связь, но когда есть возможность, пограничники сообщают, что вместе с бойцами ВСУ и НГУ будут защищать город и горожан и безжалостно убивать захватчиков, не смотря на то, шевроны каких спецподразделений те носят.

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