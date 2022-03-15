закрыть
15 марта 2022, вторник, 16:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Мариуполе украинские пограничники «выкосили» элиту оккупантов - морпехов РФ

6
  • 15.03.2022, 15:09
  • 16,820
В Мариуполе украинские пограничники «выкосили» элиту оккупантов - морпехов РФ

От захватчика остались одни шевроны.

Пограничники вместе с военными и нацгвардейцами продолжают зачищать окружившего Мариуполь российского агрессора.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Продолжаем давать отпор оркам в Мариуполе. Косим так называемую элиту - рашистских морпехов.

Бывший владелец шевронов и нашивок (на фото) уже "освободился" и никогда не доест свой сухпай", — говорится в сообщении.

ГПСУ уточняет, что сейчас с Мариуполем ограничена связь, но когда есть возможность, пограничники сообщают, что вместе с бойцами ВСУ и НГУ будут защищать город и горожан и безжалостно убивать захватчиков, не смотря на то, шевроны каких спецподразделений те носят.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький? Ирина Халип
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников