Bloomberg: Дефолт России может произойти уже в эту среду

Bloomberg: Дефолт России может произойти уже в эту среду1
- 15.03.2022, 15:47
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Наиболее вероятны три сценария.
Внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд долларов, и уже в среду за ним может быть объявлен дефолт.
Издание Bloomberg ожидает три сценария:
1. Россия все-таки выплатит долг в долларах. Это означает, что дефолт откладывается по крайней мере до 4 апреля.
2. Россия платит в рублях. Однако выплата в среду будет считаться осуществленной только в валюте, иначе это будет означать дефолт.
3. Россия вообще не платит. Невыплата в среду запустит льготный период в 30 дней, после чего наступает дефолт.