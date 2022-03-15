Bloomberg: Дефолт России может произойти уже в эту среду 1 15.03.2022, 15:47

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Наиболее вероятны три сценария.

Внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд долларов, и уже в среду за ним может быть объявлен дефолт.

Издание Bloomberg ожидает три сценария:

1. Россия все-таки выплатит долг в долларах. Это означает, что дефолт откладывается по крайней мере до 4 апреля.

2. Россия платит в рублях. Однако выплата в среду будет считаться осуществленной только в валюте, иначе это будет означать дефолт.

3. Россия вообще не платит. Невыплата в среду запустит льготный период в 30 дней, после чего наступает дефолт.

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