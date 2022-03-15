Егору Мартиновичу и Андрею Скурко дали по два с половиной года колонии 15.03.2022, 16:02

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Егор Мартинович

Незаконный приговор редакторам «Нашей Нивы» огласила судья Заводского района Минска.

Журналистам Егору Мартиновичу и Андрею Скурко дали по два с половиной года колонии. Такой приговор сегодня огласила судья Заводского района Минска Анжела Костюкевич. Такой же срок запросил вчера прокурор Николай Дятел, сообщает «Наша Нива».

Журналистов, являющихся политзаключенными, признали «виновными» по абсурдному обвинению.

В последнем слове «нашанивцы» говорили о своих родственниках, для которых заключение стало большим ударом, и передавали слова поддержки тем, кто был вместе с ними.

Егора Мартиновича и Андрея Скурко задержали 8 июля 2021 года. В тот день были задержаны также редактор «Нашай Гісторыі» Андрей Дынько и бухгалтер Ольга Ракович. Их через 10 дней отпустили. В отношении Ольги Ракович через некоторое время уголовное преследование прекратили.

Уголовное дело против Егора Мартиновича и Андрея Скурко силовики завели по ч. 2 ст. 216 Уголовного кодекса. «Нашанивцев» судили по экономической статье за оплату коммунальных услуг по тарифам для физических, а не юридических лиц.

Изначально ущерб насчитали в размере 3 500 рублей. Потом эта сумма выросла до 10 тысяч. Журналисты погасили ущерб до суда, «Минскводоканал» и «Минскэнерго» отозвали иски.

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