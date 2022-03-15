Оккупанты понесли потери возле Лисичанска и отступили
- 15.03.2022, 16:41
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ВСУ контратакуют врага по ногим направлениям.
Украинским защитникам удается отбивать атаки врага и контратаковать по всем направлениям. Оккупантам не удается продвинуться дальше, передает 24tv.ua.
В Генштабе ВСУ сообщили, что врагу не удалось добиться успеха на Донецком и Таврийском направлениях.
«В районе Лисичанска враг понес потери и отошел. В районе Рубежного враг пытается закрепиться на западных окраинах города. Продолжает штурмовые действия на западной и восточной окраинах Мариуполя при поддержке авиации и артиллерии», – говорится в сообщении.