Оккупанты понесли потери возле Лисичанска и отступили 15.03.2022, 16:41

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ВСУ контратакуют врага по ногим направлениям.

Украинским защитникам удается отбивать атаки врага и контратаковать по всем направлениям. Оккупантам не удается продвинуться дальше, передает 24tv.ua.

В Генштабе ВСУ сообщили, что врагу не удалось добиться успеха на Донецком и Таврийском направлениях.

«В районе Лисичанска враг понес потери и отошел. В районе Рубежного враг пытается закрепиться на западных окраинах города. Продолжает штурмовые действия на западной и восточной окраинах Мариуполя при поддержке авиации и артиллерии», – говорится в сообщении.

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