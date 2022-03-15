В Беларуси все еще приостановлен прием документов на апостиль 4 15.03.2022, 18:02

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«Технические неполадки» пока не устранены.

Главное управление юстиции Мингорисполкома 10 марта сообщило о том, что в связи с техническими неполадками документы для проставления апостиля, который необходим для подтверждения официальных бумаг за границей, временно не принимаются. Читатели портала zerkalo.io рассказывали, что тогда в управление и МИД выстраивались большие очереди. Узнали, поменялась ли сейчас ситуация с приемом документов на апостиль.

Журналисты позвонили как частное лицо в главном управлении юстиции Мингорисполкома, в Министерство образования, а также в Главное управление юстиции Гродненского облисполкома и поинтересовалась, как сейчас выглядит ситуация с приемом документов на апостиль.

Там ответили, что технические неполадки, из-за которых прием был приостановлен, все еще не устранены. Когда можно будет податься на апостиль в главном управлении сказать не смогли.

На сайте ведомства уточняется, что заранее уплаченная государственная пошлина будет действительной после возобновления административной процедуры. Вместе с тем, произвести ее возврат можно обратившись в налоговый орган.

В Главном управлении юстиции Гродненского облисполкома рассказали, что прием документов на апостиль приостановлен по всей Беларуси.

В Министерстве образования, где можно было поставили апостиль на документы об образовании, также рассказали о технических трудностях и посоветовали звонить им для уточнения актуальной информации в течение этой недели.

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