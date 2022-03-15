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В Казахстане задержан владелец франшизы McDonald’s в Беларуси Кайрат Боранбаев

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  • 15.03.2022, 18:29
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В Казахстане задержан владелец франшизы McDonald’s в Беларуси Кайрат Боранбаев
Кайрат Боранбаев

Он является родственником Назарбаева.

Крупный бизнесмен Кайрат Боранбаев во вторник вечером допрошен в департаменте агентства финмониторинга в Алматы и задержан, сообщили Vласти два источника в правоохранительных органах.

Дело, по которому допрашивают бизнесмена, ведет межведомственная следственно-оперативная группа. При этом источники отказались указать, в чем могут подозревать предпринимателя.

О задержании бизнесмена ранее сообщило также агентство КазТАГ.

Кайрат Боранбаев - крупный предприниматель, владеющий проектами в нефтегазовом секторе, девелопменте и ритейле, ему принадлежит доля в Esentai Mall и Esentai Tower, он также контролирует франшизу McDonalds в Казахстане, а также частично - в Беларуси и России.

Журнал Forbes Kazakhstan в своем рейтинге богатейших людей Казахстана в прошлом году оценил его состояние в $590 млн.

Боранбаев является родственником бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Его дочь Алима была замужем за внуком Назарбаева Айсултаном.

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