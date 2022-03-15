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Редактора «Первого канала», которая вбежала в эфир с антивоенным плакатом, оштрафовали

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  • 15.03.2022, 19:28
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Редактора «Первого канала», которая вбежала в эфир с антивоенным плакатом, оштрафовали
Марина Овсянникова

Марина Овсянникова вчера вбежала в кадр с плакатом «Остановите войну».

Редактора эфира российского пропагандистского Первого канала Марину Овсянникову, которая вбежала в кадр с плакатом «Остановите войну», оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом сообщает «Медиазона».

Корреспондент издания сообщил, что Останкинский районный суд Москвы оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч российских рублей. Ей вменяют статью о «несогласованной акции».

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