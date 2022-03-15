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Раненый, остался прикрывать своих: кто такой белорус «Тур», убитый под Киевом

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  • 15.03.2022, 20:56
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Раненый, остался прикрывать своих: кто такой белорус «Тур», убитый под Киевом
Алексей Скобля

О брате и его последнем бою рассказала его сестра Екатерина.

13 марта в боях за Украину погиб еще один белорус. Алексею Скобле — позывной «Тур» — был 31 год. В 2015 году он добровольцем поехал воевать на Донбасс, после остался служить в армии. «Он был лучшим из лучших, служил в спецназе», — говорит его сестра Екатерина. О брате и его последнем бою она рассказала «Нашай Ніве».

Увлекался викингами, хотел стать историком

Алексей из обычной белорусской семьи: мама воспитательница в детском саду, отец — водитель автобуса. Жили в Минске.

«Алексей всегда, сколько я его помню, очень интересовался историей, с самого детства. Даже хотел поступать в БГУ на исторический факультет, но его отговорила учительница в школе. Объяснила, что историей сегодня не прокормишься.

Тогда после 9 класса Алексей поступил в автомеханический колледж в Минске. Закончил его, работал механиком, ремонтировал автомобили. Позже поступил еще в Гродненский университет имени Янки Купалы, на высшее образование по той же специальности, эксплуатация автомобилей, но так и не закончил.

Также брат очень интересовался викингами. Занимался исторической реконструкцией, был в клубе Truvaring. Много ездил по фестивалям и по Беларуси, и за границу».

Сказал: поеду на заработки, а поехал воевать

Алексей жил с родителями, когда в Украине сначала произошел Майдан, после случился захват Крыма и начались боевые действия на Донбассе.

«В марте 2015 года он просто сложил свой туристический рюкзак, сообщил родителям, что едет на заработки куда-то — и пропал.

Продолжительное время с ним не было связи, мы начали волноваться. Я начала искать его коллег, друзей, спрашивать у них, где он — один из друзей признался, что Алексей поехал в Украину, — вспоминает Екатерина. — И после связались наконец с братом, он подтвердил, что действительно в Украине».

Алексей не служил в белорусской армии: не взяли из-за плоскостопия и повышенного давления. Не был он также в политических партиях или движениях. Разве только в 2011 году выходил на молчаливые акции, во время которых хлопали в ладоши, говорит его сестра.

«Тогда, в 2011-м, брата задержали. Как он рассказывал после, силовики взяли их в кольцо и хотели задержать каких-то девушек, брат с друзьями вытолкнули девушек оттуда — тогда задержали их самих. Алексей провел двое суток, кажется, под стражей, после получил штраф», — говорит Екатерина.

Но почему молодой парень, не близкий к политике, без военного опыта поехал фактически на фронт?

«Он считал украинцев нашими братьями. Когда все началось он просто хотел помочь им, — объясняет сестра. — Брат был в составе тактической группы «Беларусь». Сначала Алексей прошел медицинские курсы и был медиком. Со временем он стал лучшим из лучших там, служил в спецназе.

Брат не скрывал, что был на войне. Особо не рассказывал о том, что там происходит, но мы знаем, что участвовал в боевых действиях. Родители, конечно, просили его вернуться — но Алексей был упрям».

После, говорит Екатерина, ее брат уже не мог вернуться из-за угрозы уголовки на родине за то, что воевал в Украине.

«В 2016 году к родителям приходили из КГБ, забрали всю технику, через которую они связывались с сыном. Угрожали уголовной ответственностью Алексею. Искали также какие-то якобы наркотики — ничего не нашли, конечно.

После родителей еще несколько раз вызвали то ли в милицию, то ли к следователям. Там им говорили: пусть ваш сын возвращается, ему ничего не будет. Но никто не поверил, само собой, — рассказывает Екатерина. — Когда в Беларуси были протесты после выборов-2020, Алексей не мог приехать из-за той угрозы уголовного дела. Он знал, что протесты, скорее всего, задушат, но надеялся, что они хоть что-то изменят».

Успокаивал своих: войны не будет

После завершения активных боевых действий на Донбассе Алексей Скобля остался в армии. Работал инструктором по тактике, медицине. Получил украинское гражданство, года полтора назад женился. Детей пока не имел.

«Жена у него хорошая, спокойная девушка. К армии она отношения не имеет, волновалась за него. Да и мы все волновались. Но понимали — это армия, будет приказ — ему придется выполнять.

Но сейчас, когда начались разговоры о возможности войны, он до последнего нам говорил: не волнуйтесь, войны не будет. Возможно, он просто успокаивал нас таким образом. Ведь когда война началась, я связывалась с Алексеем почти ежедневно, и он постоянно говорил: здесь все более-менее спокойно, нормально. Рассказывал о бомбардировках, но никогда не говорил о чем-то страшном, всегда успокаивал, говорил, что там где он, «все нормально, все хорошо». Пытался больше говорить о каких-то бытовых темах», — вспоминает Екатерина.

За последнюю неделю спас десятерых однополчан

13 марта Алексей «Тур» Скобля погиб под Киевом.

О смерти брата сестра узнала от его жены. Екатерина приводит слова одного из волонтеров, который рассказал:

«Командир сказал, что за последнюю неделю «Тур» спас десятерых однополочан — ведь он же прошел курсы парамедика и вытаскивал раненых.

Когда они пошли на последнее задание, соседняя бригада доложила, что все чисто. Но у них была устаревшая информация, так как их разведчик погиб. Группа «Тура» пошла и попала в засаду.

«Тура» ранило в бедро, задело артерию. У него оставалось несколько минут — это очень тяжелое ранение, наступает быстрая смерть от потери крови.

Поэтому он обругал остальных, чтобы они уходили, и остался прикрывать отход. Благодаря ему, никто больше из группы не погиб, а могли положить всех».

15 марта тело Алексея кремировали в Киеве.

«Весь спецназ был на прощании сегодня. В воздух пустили пулеметную очередь. Когда пронесли гроб, все встали на колени. Алексею в руки положили маленький бело-красно-белый флажок», — описывает похороны брата Екатерина.

«Надеюсь, все это было не зря, — говорит она. — Благодаря ему вышла вся группа. Он до последнего вздоха прикрывал своих ребят.

Мы еще не пережили смерть Алексея. Как бы ты себя ни готовил, подготовиться к такому невозможно. Родители плачут, все мы плачем.

Алексей был лучшим из лучших.

Многие пришли поддержать семью, родителей. Коллеги, родственники, друзья. Все они понимают, что происходит — что идет война».

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