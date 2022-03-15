Алексей Навальный: Последствием этого всего будет распад России 1 15.03.2022, 22:38

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Алексей Навальный

Последнее слово российского оппозиционера в суде.

15 марта в исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области прошло очередное выездное заседание Лефортовского суда Москвы по новому уголовному делу Алексея Навального, обвиняемого в мошенничестве и неуважении к суду. Государственный обвинитель попросил назначить политику 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима (с учетом ранее вынесенных приговоров). В этот же день Навальный выступил c двумя эмоциональными заявлениями — сперва во время прений сторон, затем в ходе последнего слова. Как пишет «Медиазона», во время выступления и Навального, и его защиты трансляция из зала суда постоянно прерывалась, поэтому журналисты не смогли полностью услышать, о чем говорили политик и его адвокаты. Приводим оба заявления Навального с вынужденными сокращениями: первую речь — по сообщению The Insider, последнее слово — по трансляции «Медиазоны». Приговор по новому делу Навального вынесут в 10 утра 22 марта.

Речь Навального в ходе прений сторон

Я ненавижу вашу власть и презираю вашу судебную систему. Потому что ее невозможно не презирать. Вам самим не унизительно изображать, что вы судьи и прокуроры, а на самом деле устройство, которое существует для того, чтобы передавать то, что вам сказали по телефону?

Я очень бы много отдал, чтобы прочитать ваши мысли, ваша честь. Мне интересно, есть ли хоть какое-то ощущение «Да пошло оно к черту»? Так подумал [свидетель обвинения Федор] Горожанко и сказал здесь правду.

Почему вы считаете, что вот эта вот безнаказанность будет всегда?

Если вы считаете, что я испугаюсь или вы запугаете всех вообще, таких, как прекрасная [сотрудница Первого канала] Марина Овсянникова, которая не просто выступила — она записала видео, сказала нам самые главные слова: действуйте.

Всех не пересажаете. Хоть 113 [лет лишения свободы] просите и давайте — вы ни меня, ни таких, как я, не испугаете. Россия большая, народу в ней много, и не все готовы предать свое будущее и будущее своих детей так же трусливо, как это сделали вы.

Последнее слово Навального

Даже немножко смешно, что так много последних слов. Уже закатывают глаза, что, если слово последнее, то почему он все говорит-говорит-говорит. Начать я хочу с того, что отвечу. По сути эти процессы — это такой диалог меня, моих товарищей и власти… Я хочу, пользуясь возможностью последнего слова, сделать официальное объявление для тех, кто думает, что ФБК закончится из-за того, что я буду долгое время изолирован. Нет! Не просто не остановится, Фонд борьбы с коррупцией станет глобальным, международным.

Что касается этого процесса. У него была очень большая особенность, [он] очень сильно отличался от всех. Не процессуально, не тем, что он в колонии… Особенность была — ее ни с чем не спутаешь — в том, что никого не интересовало это дело. Конечно, на фоне войны это менее интересно…

Прибалтика — у всех есть большое количество проблем. Но не сравнить нашу страну, которая прозябает, и любую европейскую страну. У нас было все, чтобы так жить. И ничего из этого не получилось. С 2000 года [был] огромный поток нефтедолларов, но с 2013 года доходы населения падали и падали. Единственный рейтинг, который движется вверх: количество миллиардеров. Все беднеют, и только эта тысяча путинских семей, которые вцепились во все эти деньги, которые присвоили себе все эти деньги, наше будущее и наше настоящее — они отвечают войной. Экономисты говорят про потерянное десятилетие. Это мы с вами потеряли? Шли по дороге и потеряли? Это украденное десятилетие! Чтобы заткнуть рты тем, кто об этом говорит. Заткнуть уши тем, кто слышит это, нужна сейчас война, которая…

Что последствием этого всего будет развал, распад нашей страны. Звучит диковато. Но словосочетание русско-украинская война тоже звучит диковато. Я вот в этом зале говорил, когда начинался процесс, что все, кто считают, что будет война — они сумасшедшие. Мантра про распад нашей страны становится все более и более вероятной.

Там просто группа безумных сумасшедших дедов. Им не жалко никого и ничего. И уж в последнюю очередь им не жалко нашу страну. Их родина — это швейцарские счета. И как бы они патриотизм не заворачивали — это миф. И это грандиозная угроза для нас всех. Что делать, на самом деле, понятно. Долг каждого человека сейчас — бороться с войной. Сказано: миротворцы наречены славой божьей.

Гораздо лучше быть свободным человеком божьим, чем путинским холуем, которого черти будут жрать в аду. Но мне помогает один великий человек. Чтобы попасть в зал, мне надо пройти досмотр. И четыре-восемь раз в день я прохожу через — рядом тут — кабинет русского языка. И каждый день там оперативник проверяет мои трусы, а я рядом стою голый. И со стены на меня смотрит Лев Николаевич Толстой. Он сказал великую вещь, записал в своем дневнике…

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