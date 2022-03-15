Мнение: Белорусам надо готовиться к скорой смене режима Лукашенко 10 15.03.2022, 22:44

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Это может случиться уже в мае этого года.

Посмотрел сегодня Арестовича в гостях у Гордона. Украина готовится к документальному оформлению победы над оккупантами. Это просто замечательно. Похоже, для Беларуси опять открывается окно возможностей, пишет читатель телеграм-канала БОР.

В ближайшие месяцы произойдет обвал экономики России. Естественно, у нас он тоже будет. Но никакого повода для совместных страданий с россиянами у белорусов нет и быть не может.

Когда России будет не до нас, а деньги на силовиков у нашей крысы закончатся – тут то мы и вспомним, чего хотели в августе 2020: ни много ни мало – людьзмi звацца!

Полагаю, есть смысл готовиться к смене режима примерно в мае этого года. Выбор рода деятельности как обычно на усмотрение каждого:

проведение агитации в телеграмм-каналах,

создание и распространение листовок,

организация и проведение всебелорусской стачки,

акции прямого действия в отношении пособников режима.

И не забывайте – у нас на южной границе скоро может появиться батальон (а лучше – корпус) Кастуся Калиновского. Готовим Бандеровске Смузи, экипировку для штурма, холодное и огнестрельное оружие.

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