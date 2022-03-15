Россию исключили из Совета Европы 15.03.2022, 23:41

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В ПАСЕ единогласно поддержали исключение РФ из Совета Европы.

Российскую Федерацию исключат из Совета Европы. В ПАСЕ приняли единогласное решение.

Об этом в Telegram-канале пишет украинский нардеп Алексей Гончаренко.

По словам главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулебы, решение об исключении России поддержали 216 представителей парламентов.

Министр добавил, что соответствующее решение необходимо было принять еще в 2014 году.

"Это та самая ассамблея, которая недавно проголосовала за возвращение России. Теперь настало время для депутинизации. Окончательное решение за Комитетом министров", - пишет Кулеба.

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