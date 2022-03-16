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Россия уже потеряла почти 40% подразделений в войне против Украины

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  • 16.03.2022, 8:38
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Россия уже потеряла почти 40% подразделений в войне против Украины

Украинский Генштаб подвел промежуточные итоги противостояния.

Российские захватчики по состоянию на вечер 15 марта потеряли до 40% подразделений, которых Россия привлекла для войны против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

"В целом, по состоянию на 15 марта 2022 года, врагом утрачено (уничтожено полностью или утрачена боеспособность) до 40% подразделений, привлеченных к так называемой "операции" на территории Украины", - говорится в сообщении.

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