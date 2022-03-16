Россия уже потеряла почти 40% подразделений в войне против Украины

Россия уже потеряла почти 40% подразделений в войне против Украины4
- 16.03.2022, 8:38
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Украинский Генштаб подвел промежуточные итоги противостояния.
Российские захватчики по состоянию на вечер 15 марта потеряли до 40% подразделений, которых Россия привлекла для войны против Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.
"В целом, по состоянию на 15 марта 2022 года, врагом утрачено (уничтожено полностью или утрачена боеспособность) до 40% подразделений, привлеченных к так называемой "операции" на территории Украины", - говорится в сообщении.