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С начала вторжения в Украину оккупанты потеряли уже около 13 800 солдат и офицеров

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  • 16.03.2022, 10:31
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С начала вторжения в Украину оккупанты потеряли уже около 13 800 солдат и офицеров

Генштаб опубликовал последние данные по потерям врага.

Потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 13 800 военнослужащих. При этом россияне потеряли более 400 танков и 100 вертолетов.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника на 16 марта ориентировочно составили:

личного состава - около 13 800 человек

танков - 430 единицы

боевых бронированных машин - 1 375 единиц

артиллерийских систем - 190 единиц

РСЗО - 70 единиц

средства ПВО - 43 единиц

самолетов - 84 единица

вертолетов - 108 единиц

автомобильной техники - 819 единиц

корабли/катера - 3 единицы

цистерн с ГСМ - 60 единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 единиц

специальная техника - 10.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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