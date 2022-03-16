С начала вторжения в Украину оккупанты потеряли уже около 13 800 солдат и офицеров

С начала вторжения в Украину оккупанты потеряли уже около 13 800 солдат и офицеров6
- 16.03.2022, 10:31
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Генштаб опубликовал последние данные по потерям врага.
Потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 13 800 военнослужащих. При этом россияне потеряли более 400 танков и 100 вертолетов.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника на 16 марта ориентировочно составили:
личного состава - около 13 800 человек
танков - 430 единицы
боевых бронированных машин - 1 375 единиц
артиллерийских систем - 190 единиц
РСЗО - 70 единиц
средства ПВО - 43 единиц
самолетов - 84 единица
вертолетов - 108 единиц
автомобильной техники - 819 единиц
корабли/катера - 3 единицы
цистерн с ГСМ - 60 единиц
БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 единиц
специальная техника - 10.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.