Бойцы бригады «Холодный Яр» ювелирно уничтожили в Сумской области гаубичный дивизион врага 3 16.03.2022, 10:37

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Оккупанты разместили свои орудия на площади железнодорожного вокзала в Тростянце.

Бойцы 93-я отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» ювелирно уничтожили на Сумщине гаубичный дивизион врага 2С19 «Мста-С».

Об этом сообщает «Последний блокпост».

Враг разместил орудия на площади железнодорожного вокзала в Тростянце на Сумщине. Поразить технику оккупанта и не нанести серьезных разрушений гражданской инфраструктуре было непростой задачей. Впрочем, холодноярцам удалось с ней справиться.

На втором видео - уничтожение вражеской техники в том же районе.

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