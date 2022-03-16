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Бойцы бригады «Холодный Яр» ювелирно уничтожили в Сумской области гаубичный дивизион врага

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  • 16.03.2022, 10:37
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Бойцы бригады «Холодный Яр» ювелирно уничтожили в Сумской области гаубичный дивизион врага

Оккупанты разместили свои орудия на площади железнодорожного вокзала в Тростянце.

Бойцы 93-я отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» ювелирно уничтожили на Сумщине гаубичный дивизион врага 2С19 «Мста-С».

Об этом сообщает «Последний блокпост».

Враг разместил орудия на площади железнодорожного вокзала в Тростянце на Сумщине. Поразить технику оккупанта и не нанести серьезных разрушений гражданской инфраструктуре было непростой задачей. Впрочем, холодноярцам удалось с ней справиться.

На втором видео - уничтожение вражеской техники в том же районе.

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