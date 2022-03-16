Бойцы бригады «Холодный Яр» ювелирно уничтожили в Сумской области гаубичный дивизион врага

Бойцы бригады «Холодный Яр» ювелирно уничтожили в Сумской области гаубичный дивизион врага3
- 16.03.2022, 10:37
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Оккупанты разместили свои орудия на площади железнодорожного вокзала в Тростянце.
Бойцы 93-я отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» ювелирно уничтожили на Сумщине гаубичный дивизион врага 2С19 «Мста-С».
Об этом сообщает «Последний блокпост».
Враг разместил орудия на площади железнодорожного вокзала в Тростянце на Сумщине. Поразить технику оккупанта и не нанести серьезных разрушений гражданской инфраструктуре было непростой задачей. Впрочем, холодноярцам удалось с ней справиться.
На втором видео - уничтожение вражеской техники в том же районе.