«Водитель отказался за руль садится, украинцы обстреливают колонны» 16.03.2022, 11:19

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Солдаты оккупантов отказываются выдвигаться на передовую.

СБУ опубликовала новый перехват разговоров захватчиков. Солдаты оккупантов опять жалуются, что у них много погибших, а украинцы их разбивают в колоннах, передает УНИАН.

«Завтра отправляют нас на передок. А проехать туда вообще невозможно, обстреливают колонны. Знаешь, сколько мертвяков приезжает 200-х? Водитель отказался за руль садится. Тут пацаны уехали, а приезжают мертвяки. Просто 30 человек вот привезли вчера. Только никому ничего не говори», — рассказывают оккупанты.

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