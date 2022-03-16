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«Водитель отказался за руль садится, украинцы обстреливают колонны»

  • 16.03.2022, 11:19
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«Водитель отказался за руль садится, украинцы обстреливают колонны»

Солдаты оккупантов отказываются выдвигаться на передовую.

СБУ опубликовала новый перехват разговоров захватчиков. Солдаты оккупантов опять жалуются, что у них много погибших, а украинцы их разбивают в колоннах, передает УНИАН.

«Завтра отправляют нас на передок. А проехать туда вообще невозможно, обстреливают колонны. Знаешь, сколько мертвяков приезжает 200-х? Водитель отказался за руль садится. Тут пацаны уехали, а приезжают мертвяки. Просто 30 человек вот привезли вчера. Только никому ничего не говори», — рассказывают оккупанты.

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