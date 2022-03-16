Украинские бойцы ликвидировали элиту спецназа Росгвардии

Украинские бойцы ликвидировали элиту спецназа Росгвардии10
- 16.03.2022, 12:06
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Стало известно о гибели семерых «краповых беретов» из Центра специального назначения «Витязь».
Вооруженные силы Украины активно отбиваются от российских оккупантов на всех направлениях и постепенно переходят в контратаки.
Украинские бойцы уничтожают не только "пушечное мясо", но и флагманские подразделения армии РФ. Недавно по Сети разлетелась фотография с шестью убитыми "краповыми беретами" — элитой Росгвардии. Компанию им составил седьмой солдат, информация о котором поступила отдельно, передает УНИАН.
В Сети также опубликовали информацию об отдельных убитых врагах со снимка выше. Все солдаты входили в Центр специального назначения (ЦСН) "Витязь" при дивизии имени Дзержинского.
Алексей Блинков (второй справа) — выпускник Новосибирского института войск Росгвардии. Михаил Беляков (предположительно второй слева) — уроженец Никольска Пензенской области, ветеран боевых действий на Северном Кавказе. В Украине его убили еще 28 февраля.
О седьмом бойце рассказали отдельно. Максим Пустозвонов, выходец из Самарской области, бывший футболист молодежного состава "Крыльев Советов".
Спектр обязанностей "Витязя" довольно широкий — от формирования банд до охраны важных персон.