Большинство кадыровцев, которые приехали в Украину, уже уничтожены
- 16.03.2022, 12:57
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Всего на войну их приехало около тысячи.
Народный депутат Украины Федор Вениславский в прямом эфире «Украина 24» сообщил, что почти все кадыровцы, которые приехали воевать в Украину, а это около 1000 человек, уже уничтожены украинскими защитниками.
Выжившие кадыровцы сформировали заградительные отряды, сообщила украинская разведка – тех, кто остался в живых, немного.
Оставшиеся стоят на Киевщине и иногда пытаются сдаться в плен.
«Большинство кадыровцев, чеченцев, рисующих себя храбрыми и безжалостными солдатами, – это одна из неотъемлемых составляющих элементов этой гибридной войны. Большинство из них благополучно отправились к Аллаху», – заявил Вениславский.