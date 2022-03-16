Большинство кадыровцев, которые приехали в Украину, уже уничтожены 16.03.2022, 12:57

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Всего на войну их приехало около тысячи.

Народный депутат Украины Федор Вениславский в прямом эфире «Украина 24» сообщил, что почти все кадыровцы, которые приехали воевать в Украину, а это около 1000 человек, уже уничтожены украинскими защитниками.

Выжившие кадыровцы сформировали заградительные отряды, сообщила украинская разведка – тех, кто остался в живых, немного.

Оставшиеся стоят на Киевщине и иногда пытаются сдаться в плен.

«Большинство кадыровцев, чеченцев, рисующих себя храбрыми и безжалостными солдатами, – это одна из неотъемлемых составляющих элементов этой гибридной войны. Большинство из них благополучно отправились к Аллаху», – заявил Вениславский.

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